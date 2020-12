Milan, mercato: concorrenza dalla Premier League per Simakan

MILANO – Secondo quanto riporta il portale TMW.com, Mohamed Simakan ha acceso l’interesso di due club di Premier League. Il Milan lo segue da tempo insieme a Kabak è uno dei due nomi che i rossoneri starebbero seguendo in vista del mercato di gennaio. Anche Wolverhampton e Everton, sono alla ricerca di un rinforzo per la retroguardia, come il Diavolo. La concorrenza però potrebbe far schizzare il costo del cartellino del giocatore, per ora valutato tra i 15 e 20 milioni di euro. Il Milan ora però deve fare i conti con la concorrenza. >>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<