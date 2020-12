Milan, mercato: c’è già il nome del sostituto di Rade Krunic

MILANO – Un difensore centrale, vista l’emergenza, magari riuscendo a cedere Mateo Musacchio, ormai ai margini del Milan. Poi un vice Ibrahimovic, se c sarà un’occasione. Ma non solo, perché la dirigenza rossonera starebbe vagliando anche possibili innesti a centrocampo, nel caso in cui dovesse partire Rade Krunic. Il bosniaco piace in Bundesliga e se dovesse arrivare l’offerta giusta lascerà Milanello. Al suo posto Maldini e Massara avrebbero già individuato il giocatore che andrà ad arricchire il centrocampo di Stefano Pioli. Secondo quanto riporta Tuttosport, la dirigenza rossonera non avrebbe smesso di pensare a Boubakary Soumaré, 21enne centrocampista del Lille, avversario del Milan nei giorni di Europa League. >>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<