Milan, mercato: arriva un’offerta dalla Germania per Hauge

MILANO – Non è passato inosservato il rendimento di Jens Petter Hauge in rossonero. Arrivato al Milan nell’ultima sessione di mercato invernale, il giovane norvegese ha convinto tutti, in primis il club meneghino. Stefano Pioli lo ha schierato dal primo minuto anche contro la Juventus, al posto di Ante Rebic, fermato dalla positività al Covid-19. Non una grande prova a dire il vero, ma anche questa servirà a fare esperienza vista l’età del giocatore. L’abitudine a giocare grandi gare servirà anche a crescere, al Milan ne sono convinti.

Notizie Milan – Offerta di prestito per Hauge dalla Germania

Il giocatore ha riscosso l’interesse anche di altri club, che starebbero osservando la sua stagione, la prima in Serie A. Secondo quanto riporta Tuttosport, infatti il Bayer Leverkusen sarebbe tra le squadre in prima fila e il club tedesco avrebbe anche presentato una prima offerta al Diavolo: trasferimento a titolo temporaneo fino a fine stagione in Bundesliga. Secca la risposta dei rossoneri che non hanno aperto alcun tipo di confronto. Un no che dovrebbe mettere in guardia tutte le possibili pretendenti. Hauge non dovrebbe muoversi a gennaio e nemmeno a fine stagione, almeno secondo le intenzione della dirigenza. Intenzioni condivise anche da mister Pioli, che non vuole rinunciare al ragazzo, che finora ha dato quasi esclusivamente risposte positive.

La stagione di Jens Petter Hauge con il Milan

Dieci presenze in campionato, di cui solo una da titolare e le altre nove da subentrato più un un goal messo a referto, contro il Napoli. Cinque, invece, le partite con la maglia del Milan in Europa League. Tre goal e un assist, con tre partite da titolare e le restanti due scendendo in campo a partita iniziata. >>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<