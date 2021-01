Milan, mercato: anche Diego Laxalt vuole il Celtic

MILANO – Il Milan, durante lo scorso mercato, è riuscito a piazzare Diego Laxalt. L’ex Genoa era a fuori dal progetto rossonero già da tempo e, il suo ritorno a Milanello di un anno fa, è stato solamente per necessità: Ricardo Rodriguez fu prestato al PSV e il sostituto, Antonee Robinson non superò le visite mediche. Ora l’esterno gioca in Scozia in prestito dove non sta sfigurando nonostante qualche prestazione sottotono del Celtic. Prestazioni che hanno convinto tutti, tifosi e società.

Laxalt e il futuro del Celtic, una storia ancora tutta da scrivere

Il futuro di Laxalt però è ancora da scrivere. Il tecnico dei biancoverdi Lennon è stato più volte in questa stagione vicino all’esonero. Quel che è certo è che l’anno prossimo non sarà lui la guida del Celitc. C’è poi un problema: il Milan ha ceduto l’uruguaiano in prestito secco. Senza diritti o obblighi per il riscatto. Quel che è certo è che il club di via Aldo Rossi vuole evitare a tutti i costi di mettere a bilancio una minusvalenza e, per questo, Laxalt deve essere venduto ad almeno 7,6 milioni di euro a fronte di un contratto fino a giugno 2022. Una cifra che potrebbe spaventare la dirigenza scozzese che, ripetiamo, prima di avviare una vera e propria trattativa con il Milan aspetterà di conoscere il nome del nuovo allenatore.

Notizie Milan – Laxalt rifiuta un’offerta, vuole restare in Scozia

Intanto c'è da registrare che il club saudita dell'Al Hilal avrebbe presentato al ragazzo classe '93 un contratto davvero importante e ricco: 3 milioni a stagione. A riportare la notizia è il giornalista Gianluca Di Marzio sul proprio sito internet, gianlucadimarzio.com. Proposta rispedita al mittente dall'uruguaiano, che vorrebbe restare nel club dove gioca attualmente. Un messaggio diretto anche al Milan, in vista della prossima estate.