Milan, Mateo Musacchio piace a un club di Serie A

MILANO – Mateo Musacchio è in scadenza. Il Milan però non ha deciso cosa fare e come muoversi, il calciatore infatti potrebbe partire a gennaio, dato che attualmente è la quarta scelta di Pioli e non ha ancora fatto il suo esordio stagione a causa dell’infortunio. Il giocatore è in attesa di capire i piani della dirigenza, per l’eventuale rinnovo, che ad oggi sembra essere molto difficile. Molto più facile una partenza a gennaio del centrale, che potrebbe chiedere la cessione a breve, vista la sua situazione. Secondo quanto riporta il Secolo XIX il Genoa, del neo tecnico Ballardini, avrebbe messo gli occhi sul difensore. Un rinforzo per il reparto arretrato in vista della corsa salvezza in cui la squadra rossoblù è precipitata. Le due società ne parleranno, il Milan potrebbe cedere l’argentino per far spazio al nuovo centrale, obiettivo del mercato di gennaio. Preziosi riuscirebbe anche a mettere le mani sull’ex Villarreal a costi contenuti, vista la situazione contrattuale del calciatore. >>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<