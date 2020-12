MILANO – Ai microfoni di Sky Sport è intervenuto Luca Marchegiani. Ecco che caso ha detto l’ex portiere sui rossoneri e la partita con il Parma:

"Contro il Parma al Milan è mancato un centravanti. Una punta in grado di sfruttare i tanti crosso fatti. Nonostante questo però i rossoneri devono restare ottimisti, perché hanno dimostrato di avere tante risorse. Hanno saputo trovare soluzioni diverse, non solo Theo Hernandez ma anche Calabria ha fatto una buona partita. n questo momento riescono a fare a meno anche dei calciatori più forti fermi per infortunio".