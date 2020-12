Milan, Maldini: “Paolo Rossi? Spesso mi accompagnava a casa”

ULTIME NOTIZIE MILAN

MILANO – Anche Paolo Maldini ha voluto ricordare Paolo Rossi, prima del funerale dell’ ‘eroe Mundial’. Ecco le sue parole rilasciate al portale TMW.com:

"Paolo Rossi è stato un mio compagni di squadra, quando avevo 17 anni. Non avevo la patente e spesso mia accompagnava lui a casa, dopo gli allenamenti. Mi dava tantissimi consigli. A lui sono legati molti ricordi anche della mia infanzia, quando vincemmo il mondiale nel '82 avevo 14 anni e i ricordi sono davvero tanti. La malattia? Non me l'aspettavo".