Milan, Maldini: “Pallone d’oro? sono arrivato terzo in due ruoli diversi”

MILANO – Il direttore tecnico, e bandiera, del Milan è stato intervistato da France Football. Tra i tanti temi toccati c’è stato ance il Pallone d’Oro. Ecco che cosa ha detto:

"Sono arrivato terzo in due occasioni, nel 1994 e nel 2003. Questo mi porta a fare due diverse riflessioni. La prima è che la mia carriera è stata davvero lunga e non sono stato un calciatore che ha avuto dei picchi, anzi sono stato sempre abbastanza costante. La seconda è che questi riconoscimenti li ho raggiunti giocando in due ruoli diversi, per me questa è una bella riconoscenza".