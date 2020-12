Milan, Luis Albero: la Gazzetta dello Sport rilancia, a gennaio sul mercato

MILANO – Continuano ad arrivare voci sul futuro di Luis Alberto. Il calciatore della Lazio è finito al centro delle indiscrezioni di mercato, con il Milan che sembra aver messo gli occhi sullo spagnolo. Avevamo riportato di come la trattativa, nonostante gli attriti tra il numero e il presidente Lotito dell’ultimo periodo, fosse complicata. La Gazzetta dello Sport ha però rilanciato le voci sul biancoceleste, scrivendo che nonostante il rinnovo firmato pochi mesi fa, il giocatore potrebbe finire sul mercato già a gennaio. Sulle sue tracce non ci sarebbero soltanto i rossoneri, Luis Alberto infatti piace anche alla Juventus, al Siviglia e al PSG. >>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<