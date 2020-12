Milan, Lovato potrebbe essere il preferito per gennaio

MILANO – L’interesse del Milan per Matteo Lovato è concreto, difensore centrale dell’Hellas Verona. A gennaio il Diavolo cercherà di arrivare al giovane calciatore di mister Juric, che sembra essere il preferito della dirigenza, per costo ed età. Il Corriere dello Sport ha riportato come il giovane centrale possa essere il rinforzo per gennaio. Gli ottimi tra il suo agente e il Milan, metterebbero proprio i rossoneri in un’ottima posizione in vista della prossima sessione invernale, quando dovrebbe arrivare la fumata bianca. In questo caso Maldini e Massara riuscirebbero a strappare il giocatore alla Juventus, altra squadra interessata al ragazzo e l’Hellas Verona, invece, realizzerebbe una plusvalenza. Visto il suo arrivo in gialloblù, a fronte di un investimento da 500 mila euro. E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio!>>> LEGGI SUBITO LA NOTIZIA