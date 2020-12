Milan, Lovato fuori dai piani dei rossoneri?

MILANO – Nuove voci sul futuro di Matteo Lovato, difensore centrale dell’Hellas Verona, che piace a tante squadre. La valutazione del cartellino del calciatore, 20 milioni di euro, però è attualmente troppo alta per il Milan. I rossoneri infatti sono sempre alla ricerca di un difensore per gennaio, ma il gialloblù si allontana da Milanello. Attualmente la pista che porta a Kabak dello Schalke sembra essere più conveniente. Il Diavolo quindi non sembra essere disposto ad accontentare le richieste del presidente Setti, per il suo giocatore. Al momento Lovato resta una suggestione. >>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<