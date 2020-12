Milan, Locatelli salta la gara contro i rossoneri

MILANO – Non ci sarà domenica prossima per Sassuolo-Milan, Manuel Locatelli. L’ex rossonero infatti è stato ammonito nel corso della partita di ieri sera contro la Fiorentina, diffidato salterà il prossimo impegno di campionato. Il calciatore di De Zerbi è una delle più belle sorprese di questa stagione, dato che si sta confermando su livelli altissimi ed è riuscito anche a ritagliarsi il suo spazio con con la nazionale maggiore di Roberto Mancini. Tanto che per il Milan si può parlare di rimpianto. >>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<