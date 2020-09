Milan, l’ex ds del Brescia elogia Tonali: «Ha grande qualità e personalità»

Milan – Nani: «Tonali giocatore eccellente»

Continua a riscuotere consensi l’acquisto principale dell’attuale campagna acquisti del Milan, il centrocampista ex Brescia Sandro Tonali. Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, l’ex ds del Brescia Gianluca Nani ha commentato con parole di elogio il colpo di mercato rossonero. Queste le sue parole:

«Tonali? Se è uno bravo non conta l’età. A Brescia Pirlo e Hamsik a 16 anni giocavano. Non so se sarà titolare ma sicuramente avrà il suo spazio, ha le qualità per emergere e far bene, ha personalità e presenza».