Milan, Leao si allena con il gruppo, Romagnoli e Calhanoglu no

MILANO – Torna ad allenarsi con il gruppo Rafael Leao, un buona notizia per il Milan che aveva perso il suo giocatore per un infortunio muscolare, patito con la sua nazionale. In vista dello Sparta Praga quindi l’ex Lille potrebbe essere convocato e scendere in campo per qualche minuto per ritrovare la migliore condizione. Discorso diverso invece per Romagnoli e Calhanoglu che non si sono allenati, molto probabile che i due osserveranno un turno di riposo in Europa League. >>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<