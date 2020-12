Milan, le possibili avversarie dei rossoneri in Europa League

MILANO – Il Milan si è assicurato il passaggio ai sedicesimi di finale, dell’Europa League, da primo in classifica nel Girone H. Complice la vittoria contro lo Sparta Praga, ma anche la sconfitta del Lille con il Celtic di Glasgow. Il prossimo 14 dicembre, lunedì, i rossoneri sapranno contro chi dovranno vedersela, nel proseguo del cammino nella competizione Europea. Il Diavolo potrebbe essere sorteggiato con una tra Young Boys, Molde, Slavia Praga, Benfica, Granada, Real Sociedad, Braga, Maccabi Tel Aviv, Royal Antwerp, Wolfsberger, Stella Rossa, Krasnodar, RB Salisburgo, Dinamo Kiev e Olympiacos. Vincendo il proprio girone, però, la squadra di Stefano Pioli ha evitato avversari del calibro di Manchester United, Ajax, Arsenal, Leicester e Tottenham. >>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<