Milan, Kjaer rischia di non esserci sia con il Sassuolo che con la Lazio

MILANO – La lesione di primo grado al retto femorale della coscia destra rimediata contro il Celtic in Europa League, rischia di far saltare anche le ultime gare dell'anno a Simon Kjaer. Infortunio delicato e Pioli non ha voglia di rischiare. A rischio anche Sassuolo e Lazio quindi per il danese, che continua ad allenarsi per tornare abile e arruolabile. Il recupero procede, ma l'allenatore del Milan vuole garanzie.