Milan, Kjaer non ci sarà contro il Genoa

MILANO – Si allena ancora a parte Simon Kjaer, insieme a Zlatan Ibrahimovic e con ogni probabilità non ci saranno contro il Genoa, nel prossimo impegno in campionato dei rossoneri. Il difensore centrale è ancora alle prese con un problema muscolare, così come lo svedese. Entrambi quindi puntano ad esserci con il Sassuolo. Spazio quindi a Rebic in attacco e Kalulu in difesa, accanto a Romagnoli, visto anche lo stop forzato di Gabbia.