Milan, Kalulu pronto alla terza di fila. Supera Duarte e Musacchio

MILANO – Stefano Pioli sembra aver deciso in vista della gara contro il Genoa. Tocca ancora a Kalulu, il francese infatti dovrebbe essere schierato nuovamente dal primo minuto, come accaduto in Europa League. In campionato invece è subentrato a inizio gara al posto dell'infortunato Gabbia. Arrivato in estate il calciatore sembra essersi conquistato la fiducia dell'allenatore rossonero, che a questo punto lo preferisce a Duarte e Musacchio, diventati la quinta e addirittura la sesta scelta da centrali. Gennaio si avvicina e sa il brasiliano che l'argentino potrebbe partire a questo punto.