Milan, Kalulu di nuovo titolare anche contro la Lazio

MILANO – Si avvicina Milan-Lazio, ultima gara di campionato prima della sosta natalizia per rossoneri e biancocelesti. Stefano Pioli si affiderà ancora a Pierre Kalulu in difesa, viste le defezioni di Kjaer e Gabbia per infortunio. Il giovane francese giocherà la quinta partita consecutiva, al fianco di Romagnoli, tra campionato ed Europa League. Difronte però il calciatore avrà molto probabilmente Immobile e Caicedo che partiranno dal primo minuto. Un ulteriore attestato di fiducia del tecnico del Diavolo nei confronti del ragazzo.