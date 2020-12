Milan, Kabak vuole lasciare lo Schalke 04

ULTIME NOTIZIE MILAN

MILANO – Kabak resta un obiettivo del Milan, lo abbiamo ampiamente riportato. La novità che riguarda il calciatore è però legata alle sue intenzioni di continuare ad indossare la maglia dello Schalke 04. Il giocatore infatti avrebbe intenzione di lasciare la squadra tedesca e lo stesso club non dovrebbe mettersi di traverso. La situazione in classifica non è delle migliori e inoltre c’è anche una crisi economica da fronteggiare. Kabak vuole cambiare e il Milan resta alla finestra, pronto a sferrare l’affondo decisivo a gennaio. >>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<