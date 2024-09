Milan: infortunio per Camarda? Lascia il ritiro, la situazione…

Una notizia che mai avremmo voluto sentire, arriva direttamente dal ritiro dell'Italia Under 19, dove Francesco Camarda, attaccante del Milan, ha lasciato il ritiro per un infortunio. I giovani azzurri torneranno in campo, infatti, nella giornata odierna e saranno impegnati fino al 10 settembre in un torneo internazionale in Croazia. Qui si terranno le sfide contro Inghilterra e Germania oltre ai padroni di casa, ovviamente. Tra i convocati dal Commissario Tecnico Alberto Bollini, in un primo momento, c'era anche il classe 2008 rossonero, che però sarebbe tornato a casa. A darne notizie è stata proprio la FIGC, che nella lista ha comunicato il 'cambio' con Filippo Reale.