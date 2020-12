Milan, il Real Madrid deve decidere cosa fare con Brahim Diaz

MILANO – Che il Milan voglia riscattare il cartellino di Brahim Diaz non è un segreto, lo spagnolo ha stregato tutti a San Siro. Il Real Madrid, secondo le voci che arrivano dal Spagna però non avrebbe ancora deciso cosa fare. Complice la posizione di Zidane a rischio esonero, visto il cammino in campionato e in soprattutto in Champions League. In ogni caso i rossoneri hanno però rimandato ogni discorso alla prossima primavera, quando tutto dovrebbe essere più chiaro. >>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<