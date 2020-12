Milan, il punto sul futuro di Dominik Szoboszlai

ULTIME NOTIZIE MILAN

MILANO – Dominik Szoboszlai è sempre al centro delle voci di mercato. Non è un segreto che il calciatore ungherese sia un obiettivo del Milan, i rossoneri seguono da tempo il centrocampista del Salisburgo. Il portale calciomercato.com, ha fatto il punto sul futuro del giocatore. Il Lipsia è sembra la squadra in vantaggio, ma per arrivare a mettere le mani su ragazzo servirà un’offerta ben precisa: 25 milioni di euro da pagare però entro due settimane in un’unica soluzione. Inoltre la squadra austriaca deve avere diritto al 20% sulla futura rivendita del giocatore. Non è finita qui per lo stesso Szoboszlai dovrà avvertire il suo club, sulle sue intenzioni, entro il 15 dicembre e le offerte dovranno pervenire entro il 31 dicembre. Paletti ben precisi che allontano il giocatore dal Milan, almeno nella prossima finestra di mercato invernale. Più semplice un assalto in estate, sempre che Szoboszlai decida di non trasferirsi a gennaio. Ricordiamo che il giocatore oltre ai rossoneri piace anche a Bayern Monaco, Real e Atletico Madrid. >>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<