Milan, il Lione pronto a cedere Depay. Ecco quanto vogliono i francesi

MILANO – Memphis Depay. Il Milan non ha mai smesso di seguire l’attaccante olandese, nonostante il calciatore sia molto attratto dalla possibilità di trasferirsi al Barcellona e lavorare con Koeman. Il Lione dopo mesi passati ‘a fare muro’ per il giocatore avrebbe aperto alla possibilità di cedere l’ex Manchester United, secondo quanto riporta l’Equipe. Il contratto in scadenza a giugno ha ovviamente modificato le cose così come l’intenzione di Depay di non voler rinnovare. Secondo la fonte il club francese sarebbe pronto ad accettare un’offerta da 5 milioni di euro, a gennaio. Cifra molto bassa vista la qualità dell’attaccante. Ci sarà però da fare i conti con la concorrenza, oltre al Barcellona il calciatore piace anche al Paris Saint-Germain di Leonardo. L’infortunio di Ibrahimovic potrebbe spingere il Milan sul mercato, alla ricerca proprio di un profilo adatto a far rifiatare lo svedese, assicurando il suo stesso rendimento. >>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<