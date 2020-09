Milan, il Chelsea ufficializza Mendy: salta l’opzione Donnarumma

Milan – Il Chelsea si tira fuori per Donnarumma

Ora è ufficiale, il Chelsea si chiama fuori dalla corsa a Gianluigi Donnarumma, giovane portiere prodigio del Milan, in scadenza di contratto a giugno 2021. Dopo aver sondato varie volte con l’entourage del giocatore e con i rossoneri una possibile operazione, la società inglese ha definitivamente abbandonato la pista, ufficializzando l’acquisto del portiere Edouard Mendy dal Rennes. Vista anche la presenza di Kepa Arrizabalaga in rosa, appare difficile, dunque, ipotizzare un suo passaggio in rossonero anche nella prossima stagione. Ma attenzione perché in queste ore è esplosa all’improvviso anche un’altra bomba di mercato in casa rossonera. Colpo a sorpresa, clamoroso ritorno di fiamma: lo voleva Rangnick, ora può prenderlo Maldini! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA