Milan, Ielpo: «Ora serve sfoltire il centrocampo. Donnarumma? Spero rinnovi»

Milan – Ielpo sulla campagna acquisti rossonera

Nel giorno delle visite mediche di Brahim Diaz, arrivato dal Real Madrid, ai microfoni di Tmw Radio è intervenuto Mario Ielpo, ex portiere del Milan, per commentare il mercato condotto fino ad ora dal club rossonero. Queste le sue parole:

OBIETTIVO STAGIONALE – «E’ chiaro che l’obiettivo deve essere la Champions, peraltro la sqaudra è reduce da una seconda parte di campionato estremamente incoraggiante, per quanto possa essere indicativo il post-lockdown. Stanno arrivando i rinforzi e ora non può più nascondersi. E’ chiaro che arrivare a questo traguardo non sarà facile considerato che sono parecchie le formazioni in lotta. Oltre a Juve e Inter saranno in lizza anche Lazio, Roma, Napoli, Atalanta».

TONALI – «So che in sede al Milan avevano un debole per lui e non mi meraviglio del suo arrivo. E’ un buon colpo anche se adesso iniziano ad essere in tanti a centrocampo soprattutto pensando pure al ritorno di Bakayoko. Qualche cessione forse dovrà esserci. Dipenderà dalla qualità dell’offerta: credo che Kessiè sia il giocatore con più mercato, anche se io non cederei nessuno».

ATTACCO – «Non so come vorranno risolvere la questione del terzino destro. Davanti magari può servire uno da area di rigore. Servirebbe uno alla Inzaghi. La rosa comunque poi è completa»

DONNARUMMA – «Il suo rinnovo sarebbe un’ottima notizia. L’anno scorso è stato con Ibra l’anima del Milan. Si è calato nel ruolo di leader. E’ chiaro che per trattenere a lungo un portiere così forte anche il Milan dovrà essere sempre più competitivo».