Milan: Ibrahimovic a riposo con il Parma, punta il Genoa

MILANO – La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto della situazione su Zlatan Ibrahimovic. L'attaccante svedese del Milan, infatti, contro il Parma on dovrebbe esserci. Sta bene, ma è stato deciso di non rischiarlo, per non forzare il suo rientro. La paura è ovviamente quella di una ricaduta. Ibra quindi punta il Genoa, il suo rientro dovrebbe avvenire dopo la gara con i gialloblù di domenica sera, a San Siro.