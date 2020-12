Milan, Ibra e Theo Hernandez in gruppo. Kjaer ancora a parte

MILANO – Ibra e Theo sì, Kjaer no. Queste sono le ultime notizie che arrivano da Milanello. La squadra di Stefano Pioli è tornata ad allenarsi in vista della gara contro il Sassuolo. Lo svedese e il terzino rossonero, non c’erano contro il Genoa, ma oggi sono tornati ad allenarsi in gruppo. Per il numero undici del Diavolo si respira leggero ottimismo, sta meglio e con nella prossima di campionato potrebbe essere almeno in panchina. Theo Hernandez invece dovrebbe esserci. Chi invece ha continuato ad allenarsi a parte è Simon Kjaer. Il difensore rischia di saltare oltre al Sassuolo, anche il match con la Lazio. >>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<