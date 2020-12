Milan, Ibra si ferma di nuovo: torna con l’anno nuovo

MILANO – Si ferma ancora Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese durante l’allenamento odierno, ha accusato un risentimento al polpaccio sinistro e la risonanza ha evidenziato una soffusione emorragica nel contesto del muscolo soleo. Ne prossimi giorni si sottoporrà a nuovo esami clinici, ma non ci sarà contro il Sassuolo e con Lazio, nei prossimi due impegni in campionato dei rossoneri prima della sosta Natalizia. >>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<