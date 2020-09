Milan, Iachini chiaro: «Pezzella e Milenkovic restano con noi»

Milan – Iachini certo della permanenza dei due centrali

Non arrivano buone notizie per il Milan, almeno sul fronte calciomercato. Come confessato da Maldini già nel prepartita della gara contro il Bologna, l'obiettivo primario è quello di rinforzare la difesa con un centrale. Tra gli altri, spiccano i profili di Pezzella e Milenkovic, ritenuti però incedibili dalla Fiorentina. A confermare questa incedibilità, ci ha pensato anche il tecnico del club viola Iachini. Queste le sue parole: "La volontà del presidente e della società è quella di trattenerli tutti, non so niente di diverso da questo."