Milan, Gianluca Galliani esalta Pioli: “Ha fatto un lavoro straordinario”

Il figlio dell'ex-vicepresidente rossonero è intervenuto ai microfoni di Tuttosport, ribadendo l'enorme impatto che il tecnico ha avuto sulla squadra

Sull'importante stagione appena vissuta dai diavoli, che sono tornati in Champions dopo 7 anni : "Vanno fatti i complimenti a tutto il club a 360 gradi. Ma Pioli , insieme ai giocatori, hanno ricreato delle emozioni in noi tifosi milanisti che erano tanti anni che erano sopite. C’era molta sofferenza nel non riuscire a vincere gli scontri diretti e nel non essere competitivi".

In chiusura ha ribadito l'enorme impatto che la cavalcata rossonera ha avuto su tutto l'ambiente e sulal tifoseria: "Il tifoso sa bene che non può vincere tutti gli anni; perché è impossibile, ma vedere una squadra in cui ti riconosci e che ti fa innamorare, è certamente qualcosa di bello. I tifosi, per me, sono stati determinanti nel raggiungimento del secondo posto, che è stato un grande risultato. C’è un clima virtuoso molto bello”.