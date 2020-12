Milan, futuro Milenkovic: il punto sul difensore della Fiorentina

MILANO – Gli ultimi aggiornamenti di mercato su Nikola Milenkovic, riportano come il calciatore serbo infatti sia ancora un obiettivo del Milan, anche per il mercato di gennaio, dopo il lungo inseguimento estivo. La Fiorentina potrebbe aprire ad un trasferimento del giocatore, nella prossima finestra di compravendita. Il motivo di questo cambio di opinione sul serbo è figlio delle difficoltà trovate sul rinnovo contrattuale del calciatore con i viola. Quindi dovrebbero venir valutate le possibili offerte che arriveranno nei prossimi mesi. Una buona notizia per il Milan, come abbiamo detto. Milenkovic è uno dei nomi preferiti anche da Stefano Pioli per rinforzare la sua retroguardia. >>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<