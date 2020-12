Milan Femminile, vinto il terzo big match consecutivo

MILANO – Vince e convince il Milan Femminile di mister Maurizio Ganz. Questa volta è il Sassuolo la vittima delle rossonere, che portano a casa i tre punti grazie alle due reti segnate da Giacinti e Spinelli. 27 punti raccolti fin qui, sui 30 disponibili e una media punti che lancia le ragazze verso nu posto in Champions League e non solo. Il Milan Femminile non è però soltanto capitan Giacinti, va ringraziata anche Korenčiova, fondamentale in almeno due occasioni sullo 0-0, il portiere rossonero infatti ha blindato il risultato. Le rossonere adesso allungano in classifica con un +5 proprio sulle neroverdi. >>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<