Milan, emergenza in difesa: quando torna Simon Kjaer?

MILANO – Non è ancora rientrata l'emergenza in difesa per il Milan di Stefano Pioli. Simon Kjaer e Matteo Gabbia infatti si sono fermati a causa di due infortuni, ma se il giovane rossonero dovrebbe rientrare soltanto con l'anno nuovo, arrivano invece buone notizia dal danese. Il calciatore ieri si è allenato a parte, ma le sue condizioni migliorano. Vederlo in campo contro il Sassuolo domenica prossima non è un'idea da scartare a priori, magari anche solo per uno spezzone di gara.