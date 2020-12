Milan, emergenza in difesa: quando torna Gabbia?

MILANO – Dopo pochi minuti dal fischio d’inizio di Milan-Parma, il difensore rossonero Matteo Gabbia ha dovuto lasciare il campo per infortunio. Stando a ciò che riferisce Sky Sport, dagli esami svolti non sono emerse lesioni, ma si tratta di uno stiramento del legamento collaterale che costringerà il giocatore a stare fermo circa un mese. Di conseguenza, dovrà saltare le ultime partite del 2020, oltre al Genoa, anche Sassuolo e Lazio. eTornerà direttamente nell’anno nuovo. >>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<