Milan: ecco data e ora di Napoli-Milan e semifinale di andata con l’Inter

La Lega Serie A ha reso noti date e orari delle gare della 30ª giornata di Serie A Enilive 2024/25 e della semifinale di andata di Coppa Italia contro l'Inter. Ecco i giorni e orari esatti in cui scenderanno in campo i rossoneri. Il match della 30ª giornata Serie A Enilive, Napoli-Milan, si giocherà domenica 30 marzo 2025 ore 20.45 (DAZN), mentre la semifinale di andata di Coppa Italia Frecciarossa andrà in scena mercoledì 3 aprile 2025 ore 20.45 (MEDIASET).