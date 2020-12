Milan, è ufficiale: Zlatan Ibrahimovic come ospite a Sanremo

Notizie Milan, tutto confermato: Ibra a Sanremo, ma senza saltare nemmeno una gara

MILANO – L’ufficialità è arrivata direttamente da Amadues, poco fa, che ha confermato le indiscrezioni che volevano Zlatan Ibrahimovic sul palco di Sanremo quest’anno. Lo svedese prederà parte al Festival da ospite, o super ospite, dato che presenzierà in tutte e cinque le puntante dell’evento. E’ stato puntualizzato però come l’attaccante non salterà nemmeno un gara con i rossoneri, notizie che quindi fa tirare un sospiro di sollievo ai tifosi del Milan. Ibra infatti è ancora alle prese con un problema muscolare al polpaccio, che gli ha fatto saltare le ultime gare di campionato, l’ultima apparizione risale alla vittoria sul Napoli, al San Paolo. Poi i due stop, il suo rientro potrebbe esserci contro la Juventus.

Difficile vederlo tra i convocati il prossimo 3 gennaio, data della ripresa del campionato, quando i rossoneri giocheranno contro il Benevento del doppio ex Filippo Inzaghi. Intanto Ibra prosegue con il suo iter di recupero, vuole tornare il prima possibile agli ordini di mister Pioli. Il Milan nonostante le ultime due ottime vittoria con la Lazio e il Sassuolo, ha bisogno del suo miglior attaccante e del leader della squadra. Ante Rebic e Rafael Leao non sono riusciti nell’arduo compito di non far rimpiangere lo svedese. Le prove dei due da attaccanti non sono state sufficienti, almeno dal punto di vista realizzativo. Il croato infatti ha disputato incontri di grande sacrificio e si è messo al servizio dei compagni di squadra. Tanto che Stefano Pioli ha elogiato le sue prestazioni in conferenza stampa. Intanto si avvicina gennaio e la dirigenza potrebbe portare un nuovo attaccante a Milanello. Un calciatore in grado di non far rimpiangere il numero 11 rossonero. >>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<