Milan, è fatta per Paquetà al Lione a titolo definitivo

Milan – Paquetà al Lione: è fatta!

Si sblocca il mercato in uscita del Milan, con una notizia che arriva all’improvviso: Lucas Paquetà lascia a titolo definitivo i rossoneri, destinazione Olympique Lione. Secondo quanto riportato da Sky Sport 24, infatti, il giocatore sarebbe già in partenza per la Francia, dove svolgerà poi le visite mediche di rito, prima di apporre la propria firma sul contratto. Con la cessione del brasiliano, il Milan, dopo aver preso il giovane Hauge, può finalmente disporre dei fondi necessari per andare a caccia del vero obiettivo di mercato: un difensore centrale. Nei prossimi giorni, dunque, ci saranno importanti novità sul fronte entrate.