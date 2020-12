Milan, Donnarumma: il rinnovo è la priorità della dirigenza

Notizie Milan – Gli ultimi aggiornamenti sul rinnovo di Donnarumma con i rossoneri

MILANO – Il rinnovo di Gigio Donnaruma è la priorità della dirigenza del Milan, più dei nuovi accordi che dovranno essere trovati con Zlatan Ibrahimovic e Hakan Calhanoglu. Più dei discorsi già aperti con i giocatori che hanno il contratto in scadenza nel 2022, come Franck Kessie. Il Diavolo non ha intenzione di aspettare troppo e i contatti con Mino Raiola, agente dell’estremo difensore, vanno avanti ormai da tempo. Si cerca l’intesa tra le parti nonostante le richieste del procuratore, che valuta ‘il suo’ giocatore come un dei top player europei e di conseguenza la richiesta fatta ricalca pienamente questo pensiero. Non meno di 10 milioni di euro a stagione, secondo quanto riporta il portale tuttomercatoweb.

A differenza di quanto successo con Hakan Calhanoglu però le altissime richieste fatte dell'entourage del ragazzo non hanno frenato le trattative. Sintomo ulteriore dell'importanza che l'estremo difensore ha per la dirigenza rossonera. Ovviamente non c'è solo il Milan, atre squadre avrebbero già messo Gigio Donnarumma nei radar, in virtù proprio della situazione contrattuale tra il club meneghino e il portiere. Il numero 99 rossonero però ha già fatto sapere cosa vuole nel suo futuro: rimanere dove si trova attualmente. Lo ha dichiarato anche ai giornalisti, non ha alcuna intenzione di lasciare il Diavolo, più che un'indiscrezione, una certezza. Volontà che spinge quindi verso la più classica delle fumate bianche. Il dialogo tra le parti va avanti, c'è voglia continuare insieme, Donnarumma è uno dei pilastri della squadra di Stefano Pioli, ma lo sarà anche per il futuro. Regna l'ottimismo quindi, se bisognerà fare un sforza, sarà fatto proprio per trattenere il portiere.