Milan, Donadoni è un opzione anche per il Monza di Berlusconi e Galliani

MILANO – Avevamo riportato del possibile interesse del Torino per Roberto Donadoni. L’ex Milan infatti potrebbe subentrare all’atro ex rossonero, Marco Giampaolo. Non c’è però solo l’ipotesi granata, secondo quello che riporta Tuttosport, anche il Monza del duo Berlusconi-Galliani starebbe pensando all’allenatore in caso di esonero di Brocchi. I risultati altalenanti dei biancorossi potrebbero costare all’ex centrocampista proprio di Milan, Inter e Lazio. Il nome di Roberto Donadoni sta tornando in voga per quello che riguarda il futuro delle panchine di squadre italiane, di Serie A e non solo. >>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<