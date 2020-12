Milan, ‘Derby a distanza per la vetta’

ULTIME NOTIZIE MILAN

MILANO – Il quotidiano la Repubblica ha fatto il punto della situazione su quest'ultima giornata di Serie A. L'ultima prima della sosta Natalizia. Il Milan di Stefano Pioli ospiterà la Lazio di Inzaghi. L'obiettivo è quello di chiudere il campionato, in vetta al primo posto. L'avversario dei rossoneri in questo caso è L'Inter di Antonio Conte, a un solo punto dalla vetta. Un 'Derby a distanza per il primo posto', che chiuderà quindi questa prima parte di stagione della Serie A.