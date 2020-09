Milan, deadline fissata a sabato per Chiesa: la situazione

Milan – Chiesa resta il grande obiettivo rossonero

Continua a tenere banco in casa Fiorentina la situazione riguardante Federico Chiesa. Nonostante le prove più che positive contro Torino ed Inter, il giocatore viola resta uno dei possibili partenti, dato il grande interesse di alcune big italiane e non solo. Secondo quanto riportato dal Corriere Fiorentino, dopo aver rifiutato un’offerta da 50 milioni di euro da parte del Manchester United, il club viola starebbe aspettando le prossime mossa di Juventus e Milan, club fortemente interessati al calciatore viola. Ciononostante, il presidente Commisso avrebbe fissato a sabato la deadline: o arriva un’offerta soddisfacente, o il giocatore non si muoverà, almeno per questa sessione di mercato, da Firenze. Milan e Juventus sono avvisate, i prossimi 4 giorni saranno cruciali per chiudere il colpo Chiesa.