Milan, Dalot: «Fantastico essere qui, ringrazio i miei compagni per l’aiuto»

MILANO – Nel pre partita della gara che vedrà il suo Milan sfidare lo Sparta Praga, il terzino portoghese Diogo Dalot, arrivato in prestito dal Manchester United, ha parlato dei suoi primi mesi in maglia rossonera. Queste le sue parole ai microfoni di Sky Sport:

«Quando giochi in Europa è sempre un orgoglio, poi farlo con un club come il Milan è un doppio piacere. E’ un piacere far parte di questo gruppo e giocare in Europa League. Ruolo? Giocare a sinistra o destra è uguale per me, gioco dove mi chiede l’allenatore. Ambiente? E’ tutto fantastico, i compagni mi hanno accolto benissimo, così è facile adattarsi».

Successivamente, il difensore lusitano ha parlato ai microfoni di Milan TV. Queste le sue parole ai microfoni del club rossonero:

«Posizione? Ho giocato a sinistra molte volte in carriera, mi sento a mio agio. Ambientamento? È un gruppo molto unito, è fantastico lavorare con loro. Sta andando benissimo. Sparta Praga? Dobbiamo essere pronti a tutti, ogni match è difficile. Continuando a giocare così potremo fare bene».