Milan, Dalot a Marassi non convince. Theo di un altro pianeta

MILANO – Non ha convinto la prova di Diogo Dalot, contro il Genoa. Il portoghese è sceso in campo dal primo minuto al posto di Theo Hernandez, fermato da un risentimento muscolare. Il quotidiano Tuttosport ha analizzato la gara del giocatore arrivato in estate dal Manchester United, mettendo sotto la lente d’ingrandimento l’errore che ha portato alla seconda rete dei rossoblù. Troppo spazio lasciato a Ghiglione, per crossare, da parte del giocatore del Milan. Theo Hernandez è tutto un altro giocatore rispetto a Dalot e Pioli deve puntare a recuperarlo il prima possibile. >>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<