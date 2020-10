Milan, dall’Inghilterra: a rischio la gara con il Celtic

Con il dilagare della seconda ondata del Covid-19 nel mondo, le varie nazioni, europee e non, hanno iniziato nuovamente adottare misure di contenimento anche pesanti, con l’obiettivo di contenere il più possibile la diffusione. Nelle ultime ore, a tal proposito, è arrivata una clamorosa indiscrezione dall’Inghilterra che riguarda la gara del Milan di Europa League contro il Celtic, prevista per il 22 ottobre. Secondo quanto riportato dal The Sun, infatti, in Scozia, dato il dilagare dei contagi, è stato istituito un lockdown in versione più soft, ma che di fatto impedirebbe ai rossoneri l’accesso. Possibile, dunque, un posticipo della gara, con aggiornamenti previsti nei prossimi giorni che potrebbero essere più chiari in tal senso.