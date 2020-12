Milan, da Sky confermano: Ibra sulla via del recupero, punta il Parma

MILANO – Emanuele Baiocchini ai microfoni di di Sky Sport ha riportato gli ultimi aggiornamenti su Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese è ormai vicino al rientro, ecco le sue parole:

“Il Milan si prepara ad affrontare lo Sparta con la voglia di fare bene, perché c’è ancora la possibilità di arrivare primi nel girone. Pioli coinvolgerà i giocatori che hanno giocato di meno per farli sentire parte di un progetto, ma anche per fargli mettere minuti nelle gambe. Per l’allenatore rossonero con il Parma, sarà una partita più importante di quella di giovedì. Ibra sta meglio, a Milanello ha continuato le terapie e il suo allenamento personalizzato. Vuole puntare ad una panchina per la gara con i gialloblù“. >>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<