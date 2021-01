Milan: Conti tra le voci di mercato, le smentite e un possibile sacrificio

MILANO – Il futuro di Andrea Conti è sempre al centro delle cronache di calcio mercato. Il terzino del Milan ormai è una terza scelta per Stefano Pioli, complici l’exploit di Davide Calabria, che ha recuperato posizioni sull’ex Atalanta superandolo nelle gerarchie del tecnico. Senza dimenticarsi l’arrivo, seppure in prestito di Diogo Dalot dal Manchester United. Andrea Conti di punto in bianco ha perso ogni possibilità di scendere in campo: sia destra che a sinistra.

Andrea Conti, ecco a chi piace

La Fiorentina di Cesare Prandelli e il Genoa di Davide Ballardini, che segue anche Krunic, sono i due club interessati al terzino. Senza dimenticare le piste estere, dove potrebbe finire grazie a qualche scambio del club rossonero. Conti vorrebbe, dopo i tanti infortuni che l’hanno colpito, trovare continuità che gli è sempre mancata da quando veste la maglia del Milan. Situazione complessa, anche perché i rossoneri non sembrano aver messo il giocatore sul mercato.

Notizie Milan – Pioli toglie il terzino dal mercato, ma servono rinforzi

Stefano Pioli, in conferenza stampa, aveva smentito le voci che vedevano il giocatore lontano da Milanello nel prossimo futuro: “Non abbiamo messo nessuno sul mercato, nemmeno Conti”. Il Milan visto contro la Juventus però ha fatto palesato quelle che sono le difficoltà date da una rosa con alcune carenze. Servono dei rinforzi per poter competere fino alla fine con squadre più attrezzate. La cessione dell’ex Atalanta potrebbe essere quindi un sacrificio necessario, un ruolo più che competo viste le presenze in rosa di Davide Calabria e Diogo Dalot. Calciatori che oltretutto stanno dando anche garanzie di rendimento e difficilmente Andrea Conti tornerà ad essere il titolare della fascia destra. Non va dimenticato nemmeno Pierre Kalulu, arrivato in estate, che Pioli impiega da centrale, adattandolo. Dato che il suo ruolo naturale è proprio l’esterno basso, a destra. >>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<