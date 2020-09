Milan, concorrenza della Juventus per Chiesa: la situazione

Milan – La Juve torna su Chiesa: ecco l’offerta dei bianconeri

Nonostante le varie smentite, Federico Chiesa continua a scaldare il calciomercato italiano, con la Fiorentina pronta a far scatenare un’asta per il proprio gioiello. Il Milan, attualmente impegnata sul fronte mercato in uscita, continua a monitorare la situazione, in attesa di poter sferrare un’offensiva nell’ultima settimana di mercato, facendo leva sulla volontà del giocatore di lasciare Firenze. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, però, nelle ultime ore si sarebbe fatta viva nuovamente la Juventus, fortemente intenzionata a portare il calciatore a Torino. I bianconeri sarebbero pronti a proporre un prestito oneroso, con un diritto di riscatto ed il cartellino di Luca Pellegrini, giocatore molto gradito ai viola. Il problema, però, starebbe nella differenza di valutazione tra Fiorentina e Juventus: i viola vorrebbero strappare una cifra vicina ai 5o milioni di euro, più eventualmente il cartellino del terzino italiano, mentre i bianconeri non vorrebbero spingersi oltre un’operazione da 30, Pellegrini escluso. Nel frattempo, il Milan attende con ansia le cessioni di Paquetà e Krunic, per poi valutare se procedere ad un’offensiva per il giocatore dei viola o se abbandonare la pista e puntare a rinforzare la difesa ed il centrocampo. Nei prossimi giorni, ci potrebbero essere importanti novità in questo senso.