Calciomercato Milan, colpo in arrivo? Maldini prepara l’offerta: i dettagli

Calciomercato Milan, obiettivo fissato? Maldini sta per piazzare l’offerta

ULTIME NEWS MERCATO MILAN – I rossoneri sono già ai nastri di partenza. Dopo aver inaugurato la stagione con la vittoria nel primo turno del preliminare di Europa League, il Milan sta per iniziare il suo cammino anche in campionato. Ma il calciomercato chiude tra più di 15 giorni, e Maldini ha ancora il suo bel da fare per rinforzare la rosa. In particolare, a Pioli servirebbe un difensore: un giocatore in grado di alternarsi con Kjaer e affiancare Romagnoli al centro della retroguardia.

In cima alla lista della dirigenza compare il nome di Nikola Milenkovic, valutato in maniera spropositata dalla Fiorentina. Il Milan potrebbe scegliere di non investire 40 milioni di euro per strappare il serbo a Commisso, virando quindi su un altro obiettivo. Stando a quanto riferito dal quotidiano scozzese Herald and Times Sport, l’alternativa potrebbe essere Kristoffer Ajer. Il gigante norvegese sembrerebbe pronto a lasciare il Celtic e per un’avventura in un campionato più competitivo. Non mancano gli estimatori in Premier League, con il Southampton che si era già fatto avanti nelle scorse settimane. Maldini dovrà quindi muoversi in fretta per bruciare la concorrenza e portare a casa un nome che aveva già attraversato l’orbita rossonera.

Ajer veniva spesso incluso nella lista degli obiettivi di Rangnick, ma sembra che il profilo del norvegese sia stato ritenuto interessante anche da Maldini. Si tratterebbe di un'operazione decisamente meno onerosa rispetto a quella per Milenkovic, che comunque resta il sogno del Milan per la difesa. Sempre stando a quanto arriva dalla Scozia, il Celtic non avrebbe ancora ricevuto nessuna offerta ufficiale da Milano, ma Maldini la starebbe preparando, pronto ad affondare per chiudere il colpo Ajer.