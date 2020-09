Milan, con Ramadani sondato anche Restos del Leverkusen

Milan – Spunta Restos per la difesa

Il Milan continua a lavorare con grande attenzione sul mercato in entrata, con l’obiettivo, dichiarato dallo stesso Maldini, di portare almeno un difensore nella rosa rossonera. Durante l’incontro di oggi con Ramadani, secondo quanto riportato da MilanLive, si sarebbe parlato anche di un profilo a sorpresa: Panagiotis Restos. In forza al Bayer Leverkusen, il greco sarebbe una possibilità nel caso in cui non dovesse concretizzarsi l’obiettivo Nastasic, al momento il preferito dalla dirigenza rossonera per via dei costi ridotti. Nei prossimi giorni sono attese novità, ma il Milan dovrà stringere i tempi, vista la scadenza a breve del mercato in entrata.